C.D. Platense confirma salida de Alberto Agustín Castillo tras ratificación de sanción

Club Deportivo Platense anunció oficialmente la no renovación del técnico Alberto Agustín Castillo, luego de que el Comité de Apelaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol ratificara la sanción de seis meses de suspensión impuesta por el Comité Disciplinario.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que previamente interpuso un recurso de apelación con el objetivo de intentar reducir la sanción contra el estratega; sin embargo, la resolución mantuvo la suspensión, la cual se extenderá hasta el 29 de octubre de 2026.

El club explicó que, tras analizar el impacto deportivo que implicaría la ausencia del entrenador durante gran parte de la fase regular del Torneo Apertura 2026, ambas partes decidieron de mutuo acuerdo no continuar con la relación contractual.

Platense también expresó su agradecimiento al técnico peruano por el trabajo realizado durante el tiempo que formó parte de la institución, destacando su aporte al equipo y dejando abiertas las puertas para futuras oportunidades.

Asimismo, la dirigencia adelantó que en los próximos días dará a conocer a su nuevo cuerpo técnico de cara al próximo certamen.

La salida de Castillo se produce tras la reciente ratificación de la sanción federativa derivada de los hechos ocurridos durante la participación del equipo en la competencia nacional.