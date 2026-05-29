Onda tropical provocará lluvias y tormentas en diferentes puntos del país este viernes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que este viernes se prevén lluvias y tormentas en distintos puntos del territorio nacional debido a la influencia de una onda tropical.

De acuerdo con el pronóstico, durante horas de la mañana podrían registrarse lluvias en sectores de las zonas central y oriental del país.

Para la tarde, las condiciones favorecerán el desarrollo de tormentas sobre la cordillera volcánica y la zona norte, con mayor probabilidad en sectores de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.

En horas de la noche, las precipitaciones continuarán en la zona norte y posteriormente se desplazarán hacia sectores del occidente y oriente del país.

Las autoridades señalaron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que recomendaron a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse atenta a los reportes oficiales.