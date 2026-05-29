El “Día de la Hamburguesa” se celebra a lo grande con Bimbo

Por quinto año consecutivo, Bimbo, el líder en la categoría de pan para Hamburguesa celebra el “Día Internacional de la Hamburguesa”, compartiendo momentos inolvidables con muchos salvadoreños que se dieron cita en dos puntos clave: Puma Energy La Gloria y Puma Energy Roosevelt, en San Salvador.

Durante la jornada, que se desarrolló de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., todos los asistentes recibieron de manera gratuita un paquete de hamburguesa + un Takis, una iniciativa que con el tiempo se ha convertido en una tradición esperada por quienes participan en esta celebración. En total, se distribuyeron 1,400 paquetes con el delicioso producto.

:Los paquetes de hamburguesa entregados simbolizan un agradecimiento a la preferencia de los salvadoreños por los productos Bimbo al momento de preparar recetas tan icónicas como la hamburguesa. Nos alegra compartir esta celebración con todos los salvadoreños y los invitamos a probar todas las opciones de pan que solo Bimbo puede ofrecer”, comentó Karen de Egan, Gerente de Mercadeo de Grupo Bimbo El Salvador.

Bimbo continúa esta gran celebración poniendo a disposición su portafolio de productos ideales para la preparación de hamburguesas, entre los que destacan:

•Pan Hamburguesa Bimbo: delicioso pan para hamburguesa con ajonjolí, disponible en presentación grande de 4 piezas (350 g) y en presentación de 8 piezas (450 g)

Pan Hamburguesa Artesano: pan de harina de trigo artesanal, ideal para realizar recetas únicas y deliciosas, en su presentación de 350 g.

Pan Hamburguesa de papa Artesano: pan de harina de trigo con harina de papa, nuestra nueva incorporación al portafolio, ideal para realizar recetas más elaboradas y con un toque diferente (350 g).

Todo el portafolio de productos se encuentra disponible en todos los supermercados a nivel nacional, tiendas de conveniencia y en la tienda favorita más cercana de cada familia. Así que no hay excusas para quedarse sin adquirir los productos Bimbo que a muchos les encantan.

De esta manera Grupo Bimbo se suma a la celebración del “Día de la Hamburguesa”, reafirmando su cercanía con los consumidores y su compromiso de acompañar los momentos que reúnen a las familias y amigos en torno a la mesa.