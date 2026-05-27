Crecer reúne a 150 líderes de RR. HH. para fortalecer culturas empresariales que atraen y retienen talento

En el marco del Día del Profesional de Recursos Humanos, que se conmemora cada 19 de mayo, Crecer desarrolló la segunda edición de su Programa de Formación Gerencial 2026, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades estratégicas de sus empresas cliente frente a los desafíos actuales de la gestión del talento.

Alrededor de 150 líderes y profesionales de Recursos Humanos participaron en esta jornada especializada que buscó generar herramientas y reflexiones para fortalecer las estrategias organizacionales de atracción, experiencia y fidelización del talento.

La conferencia estuvo a cargo de la consultora internacional colombiana y especialista en liderazgo, Patricia Botero, quien presentó el tema “Del employer branding al sentido de pertenencia: Cómo la cultura se convierte en una promesa creíble que atrae, compromete y retiene talento”.

La sesión tuvo como objetivo brindar a los participantes una mirada clara y aplicable sobre cómo alinear la promesa cultural de las organizaciones con la experiencia real que viven las personas dentro de ellas, fortaleciendo el vínculo entre colaboradores y empresas y generando entornos que favorezcan el compromiso y la continuidad del talento.

Durante la jornada se abordaron temas como:

La marca empleadora más allá del discurso: cómo las organizaciones comunican su propuesta de valor y la importancia de que esta sea coherente con la experiencia real del colaborador.

La experiencia del colaborador como eje de la cultura: el impacto que tienen las interacciones diarias, el liderazgo y la comunicación en la construcción de culturas organizacionales sostenibles.

Sentido de pertenencia y permanencia: cómo una cultura basada en relaciones de respeto, servicio y beneficio mutuo influye en la decisión de las personas de desarrollarse a largo plazo dentro de una organización.

Este tipo de espacios buscan acompañar a las organizaciones en la evolución de sus prácticas de gestión humana. “Hoy el reto de las empresas va más allá de atraer talento; implica construir experiencias consistentes que conecten con las personas y generen culturas organizacionales capaces de sostener el compromiso y el crecimiento a largo plazo. Desde Crecer queremos ser habilitadores y seguir impulsando conversaciones y herramientas que acompañen a las empresas a lograr estos fines”, señaló Ingrid Rodas, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Crecer.

Con esta segunda jornada, Crecer continúa consolidando su Programa de Formación Gerencial 2026, un ciclo de conferencias dirigido a empresas cliente interesadas en fortalecer sus estrategias de atracción y retención de talento y reforzar la gestión del capital humano en un entorno laboral cada vez más desafiante.