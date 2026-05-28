Retiran graderío metálico instalado sobre acera en Ayutuxtepeque

Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro y en atención a denuncias ciudadanas, elementos del CAM San Salvador y personal de Desarrollo Urbano realizaron el retiro de un graderío metálico que había sido construido sobre la acera de la 1.ª calle Oriente, en el distrito de Ayutuxtepeque.

De acuerdo con las autoridades municipales, la intervención tuvo como objetivo garantizar la libre circulación peatonal y recuperar espacios públicos para beneficio de la ciudadanía. La estructura fue desmontada luego de que venciera el plazo de 24 horas otorgado al propietario para retirarla de manera voluntaria.

Asimismo, la comuna informó que inició el proceso sancionatorio correspondiente conforme a la normativa municipal vigente y a la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los espacios públicos y cumplir las disposiciones municipales para evitar sanciones y contribuir al orden en la capital.