Barcelona gana… pero queda ELIMINADO; el Atlético avanza a semifinales

LA NACION

Ganó Barcelona 2 a 1, pero por el resultado de la ida, Atlético de Madrid es el semifinalista de la Champions.

Un centro cayó al área y el uruguayo ganó en las alturas. La pelota se fue por arriba del travesaño. El Blaugrana llega con centros al área para Araujo y Lewandowski. Suben los volantes y también los defensores. Atlético de Madrid aguante y sufre.

Clement Turpin adicionó ocho minutos más en el Metropolitano, el lateral arrancó desde atrás de la mitad de la cancha solo contra Joan García, pero le pegó desde lejos y el arquero tapó sin problemas.

Sorloth se iba solo y Eric le cometió falta. En primer lugar, el árbitro le sacó amarilla, pero luego la vio en el VAR y cambió su fallo.

Barcelona derrota 2 a 1 a Atlético de Madrid en el Metropolitano. Con este resultado, el Colchonero es el que está logrando el pasaje a semifinales porque gana 3 a 2 en el global.