PSG eliminó a Liverpool tras ganarle 2-0 en Anfield y es semifinalista 

LA NACION

Paris Saint-Germain volvió a mostrar su jerarquía en la UEFA Champions League y selló su clasificación a las semifinales tras imponerse en Anfield ante Liverpool por 2-0, en una serie que dominó de principio a fin. El conjunto dirigido por Luis Enrique sostuvo la ventaja obtenida en Francia y golpeó en los momentos justos, con un doblete de Ousmane Dembélé, figura central de la noche.

El equipo francés fue más claro en el primer tiempo y generó las situaciones más peligrosas, con Dembélé como principal amenaza en ataque. Liverpool, empujado por su gente, logró inquietar sobre el cierre de la etapa inicial y tuvo la ocasión más nítida en los pies de Virgil van Dijk, pero se encontró con una salvada decisiva de Marquinhos sobre la línea.

En el complemento, el desarrollo cambió. Liverpool asumió el control, adelantó sus líneas y buscó el descuento con insistencia, con Alexis Mac Allister como eje en la construcción y Mohamed Salah como referencia ofensiva tras su ingreso por el lesionado Hugo Ekitiké. Sin embargo, el equipo inglés careció de precisión en los últimos metros y no logró capitalizar sus momentos favorables.

Lo mejor del triunfo de PSG

Bajo una intensa lluvia en Anfield, el último campeón ratificó su condición con una actuación sólida y eficaz, logrando su tercera semifinal consecutiva. Con el Balón de Oro apareciendo en los momentos clave, PSG resolvió la eliminatoria con autoridad, con un 4-0 global, y se instaló, una vez más, entre los cuatro mejores equipos de Europa. Espera por Bayern Múnich o Real Madrid, en una serie que se resolverá mañana miércoles.