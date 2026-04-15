Bukele lanza la etapa 2 de DoctorSV para atender enfermedades crónicas

El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la puesta en marcha de la etapa 2 de @doctorsvapp, el programa de salud, único en su tipo en el mundo, diseñado para acercar la salud a todos los salvadoreños.

Cinco meses después de haber lanzado la etapa 1, el programa sube de nivel con la atención a pacientes que padecen enfermedades crónicas, con la tecnología más moderna disponible. “Cubrirá un mayor universo de pacientes y me emociona mucho porque creo que estamos creando el mejor sistema de salud del mundo“, enfatizó el Presidente Bukele en cadena nacional.

El mandatario salvadoreño agregó: “Va a mejorar la salud de los salvadoreños. Es para todos. Es salud pública. Estamos hablando de un sistema público de salud, con calidad, proactivo, con inteligencia artificial y que es medible”. El médico especialista en IA y en salud pública, Edgardo Von Euw, explicó en qué consiste la segunda etapa de DoctorSV.

Ahora, la aplicación incluye la opción para informar sobre enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto, enfermedad renal o asma. El sistema con el que funciona el programa reúne la información de la persona y toma en cuenta factores de riesgo para estos padecimientos. Además, se hace un pequeño cuestionario al usuario. Adicional a esto, el doctor Von Euw destacó que se indican estudios y al tener todo este respaldo, se programa la cita con el médico.

Para el caso de que estas enfermedades hayan sido confirmadas, al paciente se le dará seguimiento periódico para garantizar que es constante con su tratamiento. La aplicación hará los avisos correspondientes y organizará las fechas de próximas consultas. Es como tener un agente dedicado 24/7 a estar pendiente de él y de su enfermedad crónica.

El director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, Guy Nae, dijo que con la primera etapa son 1.1 millones de salvadoreños inscritos y se han llevado a cabo 1.5 millones de consultas. Además, 400 establecimientos como farmacias están afiliados y respondiendo a la demanda. Nae acotó que los usuarios están satisfechos en un 97 % con el servicio, disponible para niños, adultos y personas de la tercera edad. La efectividad (acierto en el diagnóstico y tratamiento) es de 93 %.