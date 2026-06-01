Presidente Bukele inaugura el nuevo Hospital Rosales al cumplir siete años de gobierno

El presidente Nayib Bukele inauguró este 1 de junio el nuevo Hospital Nacional Rosales, coincidiendo con el séptimo aniversario de su gestión al frente del Ejecutivo.

La nueva infraestructura hospitalaria forma parte de la transformación impulsada en el sistema público de salud y está equipada con áreas modernas, tecnología de última generación y espacios diseñados para fortalecer la atención médica especializada en el país.

De acuerdo con las autoridades, el nuevo centro asistencial inicia oficialmente operaciones con una capacidad de 502 camas hospitalarias y 110 camas destinadas a pacientes de corta estancia, consolidándose como uno de los hospitales de mayor capacidad y alcance en El Salvador.

Durante el acto de inauguración, el mandatario destacó que el hospital cuenta con equipamiento tecnológico avanzado y áreas especializadas que permitirán brindar atención de calidad a miles de pacientes, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud.

Las autoridades señalaron que la obra busca mejorar la atención médica pública mediante instalaciones modernas, mayor capacidad resolutiva y un modelo centrado en las necesidades de los pacientes.

Con la apertura del nuevo Hospital Rosales, los salvadoreños disponen de un centro médico completamente equipado para ofrecer servicios especializados, ampliando la cobertura y fortaleciendo la red hospitalaria pública del país.