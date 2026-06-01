Cámaras de Sívar Seguro detectan a ciudadanos arrojando basura fuera de horario en San Salvador Centro

A través del sistema de videovigilancia de Sívar Seguro, fueron identificados varios ciudadanos depositando residuos sobre la acera fuera del horario establecido para la recolección, en la intersección de la avenida Bernal y la calle Constitución, en la Zona 2 del Distrito Capital.

Tras detectar la infracción, elementos del CAM San Salvador intervinieron y aplicaron la respectiva esquela con base en el artículo 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro.

La Alcaldía de San Salvador Centro reiteró el llamado a la población a respetar los horarios establecidos para la disposición de residuos sólidos, con el fin de evitar sanciones y contribuir al orden y limpieza de los espacios públicos.

Estas acciones forman parte de la campaña municipal “Los Buenos Salvadoreños no Ensucian”, impulsada para fortalecer la cultura ciudadana y promover una capital más limpia, ordenada y segura.