FESFUT advierte posibles cambios en ascenso y descenso si clubes incumplen requisitos

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, aclaró la situación relacionada con el proceso de ascenso y descenso dentro del fútbol salvadoreño, señalando que este fue diseñado bajo un escenario específico para la reducción de equipos en la Primera División.

Según explicó, en caso de que uno o más clubes no cumplan con los requisitos reglamentarios, administrativos, financieros o de licenciamiento exigidos para competir en la Primera División de Fútbol de El Salvador, la estructura de la competición deberá ajustarse a las circunstancias que resulten de dicha situación.

Bukele detalló que, si se produce la no inscripción, exclusión o incumplimiento de normativas por parte de dos equipos, el proceso de reducción de participantes podría acelerarse, modificando incluso los plazos originalmente establecidos para el descenso.

El titular de la FESFUT subrayó que esta eventualidad no está vinculada únicamente a casos relacionados con multipropiedad, sino que aplicaría a cualquier club que no logre cumplir con los requisitos establecidos.

Asimismo, sostuvo que cualquier modificación se realizaría en estricto apego a la normativa vigente, con el objetivo de preservar la estabilidad, competitividad y orden institucional dentro de las competiciones nacionales.