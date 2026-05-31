INCA Aruba logra histórico ascenso a la Primera División tras vencer al Atlético Balboa

El INCA Aruba se convirtió este domingo en nuevo equipo de la Primera División del fútbol salvadoreño, luego de imponerse 4-3 en la tanda de penaltis al CD Atlético Balboa en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Universitario Héroes y Mártires del 30 de julio de 1975.

El duelo estuvo cargado de intensidad y emociones, definiéndose desde los doce pasos, donde el conjunto arubeño mostró mayor efectividad para sellar su boleto a la máxima categoría del balompié nacional.

Tras concretarse el ascenso, la Primera División de Fútbol de El Salvador felicitó oficialmente al club por alcanzar este importante logro deportivo.

La institución destacó que este ascenso es resultado del esfuerzo, la perseverancia y el compromiso demostrado por jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición, quienes hicieron posible este paso histórico para la entidad.

Con este resultado, INCA Aruba escribe una página memorable en su historia y se prepara para afrontar el reto de competir entre los mejores equipos del país en la próxima temporada.

La Primera División dio la bienvenida al nuevo integrante de la liga y le deseó éxitos en esta nueva etapa dentro del fútbol salvadoreño.