El París Saint-Germain gana su segunda Liga de Campeones

El Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la UEFA Champions League por segunda ocasión en su historia y de forma consecutiva, luego de imponerse en la tanda de penales al Arsenal FC en una final cargada de emoción.

Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y mantenerse la igualdad durante la prórroga, el conjunto parisino mostró mayor efectividad desde los once pasos y terminó imponiéndose 4-3 para levantar nuevamente el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.

Con este resultado, el PSG confirma su dominio continental al conquistar su segundo título consecutivo, consolidándose entre los grandes del fútbol europeo.

Por su parte, Arsenal volvió a quedarse a las puertas de la gloria y sumó su segunda derrota en una final de Champions League, manteniendo pendiente la conquista de su primer título en la máxima competición de clubes de Europa.

El triunfo del equipo parisino también representa el tercer título de la Liga de Campeones para Francia, reafirmando el crecimiento del fútbol francés en la élite continental.