CAM otorga plazo a talleres para despejar aceras en Ciudad Delgado

Como parte de los operativos de ordenamiento urbano, elementos del CAM San Salvador realizaron una inspección sobre la Carretera Troncal del Norte, en el distrito de Ciudad Delgado, donde notificaron a varios talleres mecánicos por invadir las aceras con vehículos y otros obstáculos.

Durante el procedimiento, las autoridades otorgaron un plazo de 72 horas para que los responsables retiren voluntariamente los objetos que obstruyen la libre circulación peatonal.

La municipalidad advirtió que, una vez vencido este período, procederá al retiro de los vehículos y estructuras que permanezcan en la vía pública.

Además, los infractores recibieron una multa inicial por incumplimiento a la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes orientados a recuperar espacios públicos, garantizar la movilidad peatonal y fortalecer el orden en distintos sectores de San Salvador Centro.