Putin amenaza con intensificar los bombardeos contra Ucrania tras el descontento interno por la guerra

La Nación

Ante el estancamiento en el campo de batalla en Ucrania y el creciente cansancio bélico entre los rusos, el presidente Vladimir Putin parece dispuesto a intentar cambiar la narrativa en torno a la guerra. Todo apunta a que intensificará drásticamente los ataques aéreos contra Kiev, donde ayer se registró el lanzamiento de más de 230 drones, con la esperanza de revertir la caída de su aprobación interna.

La advertencia de Rusia de llevar a cabo ataques con misiles “constantes y sistemáticos” contra Kiev, acompañada de un llamado a evacuar las embajadas extranjeras de la capital, sugiere que el Kremlin están dispuesto a ampliar los bombardeos a pesar de los elevados costos y la posible indignación internacional. Su estrategia parece enfocarse en convencer a una audiencia cada vez más pesimista en su país de que Moscú está ganando la guerra, que ya lleva cinco años.

Los ejercicios militares masivos de las fuerzas nucleares rusas a principios de este mes y una serie de declaraciones beligerantes de Moscú advirtiendo a los aliados europeos de Kiev sobre posibles represalias por lo que el Kremlin calificó como su participación en los ataques con drones ucranianos han subrayado la intención de Putin de subir la apuesta.

Incidente en Rumania

En ese contexto, Rusia protagonizó este viernes un episodio que causó gran rechazo internacional después de que Rumania lo acusara de una “irresponsable escalada” por la caída de dron sobre un edificio residencial en Galati, una ciudad cercana a las frontesras con Ucrania y Moldavia, que dejó al menos dos heridos.

En estos más de cuatro años de guerra, Rumania había detectado decenas de incursiones de drones en su territorio, pero hasta ahora ninguno había golpeado en un edificio residencial.

“El carácter sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada a nivel nacional, aliado e internacional”, advirtió el presidente de Rumania, Nicusor Dan, quien convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa tras el impacto, condenado también por la OTAN y la Unión Europea.

El hecho ocurre luego que Rusia intensificara en los últimos días sus bombardeos contra Kiev y exigiera la salida de los representantes diplomáticos en Ucrania, lo que desató el repudio generalizado de los países europeos.

Contraataque ucraniano

Pese a la reciente avanzada rusa, las fuerzas armadas de Ucrania han lanzado contraataques exitosos y han recuperado algo de terreno. Tras una serie de avances el año pasado, el progreso de Rusia a lo largo de la línea del frente de más de 1.000 kilómetros (600 millas) se ha estancado casi por completo en los últimos tiempos.

“El rumbo de la guerra está cambiando a favor de las fuerzas ucranianas, al menos por ahora”, afirmó el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, en un análisis reciente. “El ritmo de avance de las fuerzas rusas se ha estancado, mientras que las fuerzas ucranianas están empleando tácticas y conceptos operacionales novedosos en sus esfuerzos por romper con la guerra de posiciones”.