Bomberos rescatan y liberan serpientes en distintos puntos del país y piden no dañarlas

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que en las últimas horas ha localizado, rescatado y liberado varias serpientes en diferentes puntos del país.

Ante estos hallazgos, la institución hizo un llamado a la población a no dañar ni matar a estos animales, recordando que cumplen una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas al contribuir al control natural de otras especies.

Las autoridades explicaron que, por lo general, las serpientes evitan el contacto con las personas y no representan una amenaza si no se sienten acorraladas o en peligro.

Bomberos recomendó que, en caso de encontrar una serpiente en viviendas, lugares de trabajo o zonas aledañas, la población mantenga la calma, conserve una distancia segura y solicite asistencia a través del sistema de emergencias 913.

La institución destacó que su personal está debidamente capacitado para realizar la captura y posterior liberación de estos reptiles de forma segura, protegiendo tanto a las personas como a la fauna silvestre.