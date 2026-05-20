Aston Villa campeón de la Europa League, venció por 3-0 a Friburgo

La Nación

Aston Villa, con los argentinos Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, se coronó campeón de la Europa League 2025-2026 al derrotar este miércoles en la final a Friburgo de Alemania 3 a 0 en el estadio Tüpraş Stadyumu de Estambul, Turquía, y logró su primera estrella en el segundo certamen en importancia del Viejo Continente.

El conjunto inglés fue muy superior a su rival. Youri Tielemans abrió el marcador y Buendía encaminó la coronación con golazo desde afuera del área. La cuenta la cerró Morgan Rogers y The Lions consiguieron su cuarto título a nivel internacional después de la Champions League 1981-82, la Supercopa de Europa 1982 y la Copa Intertoto 2001.

Con su primera conquista de la Europa League, donde tuvo un rendimiento regular con solo dos derrotas, el club de Birmingham ingresó a la tabla de campeones y comparte el cuarto puesto con otros 16 equipos que también dieron una vuelta olímpica. Entre ellos sobresalen Manchester United, Ajax, Bayern Munich, Valencia, Villarreal, Nápoli con Diego Armando Maradona y Atalanta.

El máximo ganador del certamen es Sevilla con siete estatuillas. Los españoles monopolizaron el trofeo en las últimas dos décadas y se llevaron las ediciones de 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20 y 2022/23.