Sistema FEDECRÉDITO entrega premios a 228 ganadores del primer sorteo de la promoción “Gana Fácil”

El Sistema FEDECRÉDITO realizó la entrega de premios correspondientes al primer sorteo de su promoción “Gana Fácil”, beneficiando a un total de 228 ganadores a nivel nacional con una variedad de incentivos que incluyeron vehículos, motocicletas y premios en efectivo.

Entre los premios entregados se encuentran tres pick up Volkswagen Saveiro, 20 motocicletas Suzuki y 205 premios en efectivo distribuidos en diferentes montos: 30 premios de US$500, 30 de US$250, 60 de US$200 y 85 de US$100.

La promoción permitió la participación de clientes y socios mediante la asignación de números electrónicos al realizar diversas operaciones financieras en las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores que conforman el Sistema FEDECRÉDITO. Entre estas operaciones se incluyeron el pago de cuotas de préstamos vigentes, contratación de nuevos préstamos, pago de Crédito Popular, cobro de remesas familiares, apertura o renovación de depósitos a plazo, así como la apertura o incremento de cuentas de ahorro, incluyendo la Cuenta Crece Mujer.

Asimismo, los participantes obtuvieron números electrónicos adicionales por la obtención y uso de tarjetas de débito y crédito del Sistema FEDECRÉDITO, acumulando participaciones por cada US$100 en compras y por cada US$75 en retiros de efectivo con tarjetas de crédito. Las operaciones realizadas a través de las plataformas digitales FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el Asistente Virtual, otorgaron doble oportunidad de participación, mientras que las transferencias mediante Mi QR de FEDE MÓVIL generaron un número electrónico adicional.

La gerente de Comunicaciones del Sistema FEDECRÉDITO, licenciada Claudia Ábrego de Méndez, destacó la importancia de esta primera entrega de premios.

“Nos llena de emoción premiar la preferencia de nuestros clientes y socios por los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del Sistema FEDECRÉDITO. Invitamos a los salvadoreños a seguir realizando sus operaciones financieras con nosotros para tener la oportunidad de convertirse en ganadores de los grandes premios que trae la promoción Gana Fácil”, expresó.

El Sistema FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención en todo el país. Para más información sobre la promoción y sus servicios, los interesados pueden visitar el sitio web institucional o comunicarse al centro de atención telefónica.

