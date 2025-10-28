SISTEMA FEDECRÉDITO celebra su congreso del día mundial del ahorro 2025  

Con el objetivo de promover el hábito del ahorro y la educación financiera, el SISTEMA FEDECRÉDITO realizó la sexta edición del CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DEL AHORRO 2025, el 28 de octubre, durante la jornada se contó con la participación de expertos internacionales que compartieron sus conocimientos y experiencias en torno al ahorro y la educación financiera como Daniel Habif y Josué Arrecís.

Bajo el lema “Tu futuro comienza con un pequeño gran paso: ahorrar”, el congreso reunió a más de mil socios, clientes y miembros de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO, en la jornada también participaron estudiantes universitarios y empresarios MYPE. El evento fue un espacio transformador y motivador para aprender sobre la planificación y organización de los recursos financieros, en el que además se brindaron herramientas para lograrlo.

La ponencia inicial del evento se trató sobre la fórmula del ahorro para alcanzar los sueños, refiriéndose a que ahorrar es un proceso que va más allá de guardar dinero, se trata de seguir la fórmula para hacerlo realidad.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Daniel Habif, y se tituló “Inquebrantables”, en ella, el experto internacional compartió un mensaje sobre la resiliencia, el propósito personal y las estrategias que se deben seguir para superar retos y alcanzar metas.

“Fomentar la cultura del ahorro es una estrategia que impacta directamente en la estabilidad económica de las familias y en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Este congreso es una oportunidad para compartir conocimientos y motivar a los salvadoreños a construir un futuro más seguro con base al ahorro”, afirmó Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

La sexta edición del Congreso está enfocada en la acción de impulsar la inclusión y educación financiera como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

El SISTEMA FEDECRÉDITO celebra el día mundial del ahorro como un recordatorio de la importancia de administrar el dinero de forma eficiente y responsable. Ahorrar no solo mejora la estabilidad financiera y permite enfrentar imprevistos, sino que también impulsa el desarrollo económico local, fortalece la autonomía financiera, empodera a la mujer y fomenta hábitos de disciplina y responsabilidad.

Para promover esta cultura, ofrece productos adaptados a cada etapa de la vida, como la Cuenta de Ahorros, la Cuenta de Ahorro Infantil, la Cuenta de Ahorro Programado, Cuenta de Ahorros Crece Mujer y los Depósitos a Plazo, con opciones de montos de apertura accesibles para que más personas puedan sumarse al ahorro y planificar su futuro financiero, facilitando el acceso a estos productos, contribuyendo así a la bancarización de los salvadoreños.

En línea con su objetivo de impulsar la inclusión financiera en el país, el SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta actualmente con más de 850 puntos de atención en 195 distritos.