Capturan a dos hombres que hurtaron dinero de una máquina tragamonedas en La Paz

La Policía Nacional Civil efectuó la captura de José Alfredo Rivera Rivera, de 35 años de edad y M. E. de 16 años, quienes son acusados de hurtar dinero de una máquina tragamonedas en La Paz Centro.

Las cámaras de seguridad del local grabaron el momento, Rivera es empleado del lugar y forzó la gaveta de un escritorio para sustraer la llave de la máquina y cometer el hecho junto al menor de edad.

«Nuestros equipos fueron alertados e inmediatamente se desplazaron a la zona, ubicaron al rededor de $800 de monedas y billetes de diferentes denominaciones», mencionó la PNC.

«Ambos sujetos serán remitidos por el delito de hurto en grado de tentativa y daños», añadió.