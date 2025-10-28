Presentan a los jugadores de la Sub-17 que participará en el mundial de Catar 2025

Con los preparativos realizados, la Federación Salvadoreña de Futbol presentó a los jugadores que representarán a El Salvador en el mundial de Catar 2025.

Los encuentros en la fase de grupos para la Selecta inician el 4 de noviembre ante Corea del Norte; en el segundo duelo enfrentarán a Colombia el 7 de noviembre y el 10 se medirán a Alemania.

Entre la plantilla se encuentran:

Guardametas: Peter Cornejo, Oliver Sigernes y Alfredo Esquivel

Defensas: José Guatemala, Adonis Campos, Emerson Guardado, Marvin Mejía, Anderson Tula, Jefferson Perla y Andrew Reyes

Volantes: Esteban Hernández, Rafael Inojosa, Anthony Umanzor, Jarell Bonilla y Kerin Torres.

Delanteros: Steven Espinoza, Brandon Ramírez, Ovidio Hernández, Luis Tobar, Diego Mejía y Mayson Barillas