El Salvador se prepara para el concierto de Ana Gabriel

La Luna de América se encuentra a menos de un mes de iluminar el escenario salvadoreño. La artista Ana Gabriel se presentara en El Salvador el próximo 20 de noviembre para los amantes de las musical regional mexicana.

«La Luna de América iluminará El Salvador en una noche llena de emociones. No te pierdas el tour #ClaroDeLuna y canta cada uno de los clásicos de Ana Gabriel en vivo», mencionó TwoShows por medio de redes sociales.

El Concierto se desarrollará en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, los precios y localidades disponibles son: Platea Central $120 y Platea General $65, la mesa Ultra Platinum está agotada