Presidente Nayib Bukele participó en homenaje póstumo en honor al empresario Víctor Saca

El Presidente de la República, Nayib Bukele, participó esta noche en el homenaje póstumo en honor al empresario y doctor, Víctor Saca, quien fue fundador del Grupo Vijosa; recordado por su legado en la industria farmacéutica y su compromiso con El Salvador.

El acto reunió a representantes del sector empresarial, familiares y autoridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, quienes destacaron la gran trayectoria del doctor Saca, que lo convirtió en uno de los impulsadores de la industria nacional.

“El doctor Saca siempre mantuvo ese compromiso real con El Salvador durante toda su vida, aun en sus momentos más difíciles. Creyó en el país en tiempos de guerra civil, guerra contra las pandillas, crisis económicas y cambios de gobierno. Él creyó aun cuando nadie creía”, dijo el Presidente Bukele.

El Jefe de Estado asistió al homenaje acompañado de su familia, destacó que el empresario Saca fue un gran amigo de su padre, don Armando Bukele Kattán, por lo que tenía un gran aprecio.

“Yo estoy aquí más que un acto protocolario, para honrar la vida de una gran persona. El doctor Saca fue un gran amigo de mi padre, tuvieron una amistad muy entrañable; yo crecí viéndolo como un tío”, resaltó el Presidente Bukele.

Por su parte, la hija del empresario salvadoreño, Mónica Saca, resaltó que su padre dejó una huella y fue un ejemplo en su vida.

“Hablar de mi padre en este lugar tiene un significado especial, donde dejó una huella y me permite honrar al hombre que fue mi ejemplo, mi héroe. Mi padre creía en esta industria como una forma de creer en nuestro país y en todos sus discursos se refería a ella como mi querido El Salvador”, expresó.