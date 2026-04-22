Resguardan gavilán pollero en Santa Ana como parte de acciones de protección ambiental

Un gavilán pollero fue localizado y resguardado por personal policial de Medio Ambiente en Texistepeque, como parte de los esfuerzos para la protección de la fauna silvestre.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC) , el ave fue entregada de forma responsable por un ciudadano, quien la encontró en una residencial de Chalchuapa. Tras su resguardo, el ejemplar será sometido a una evaluación como parte del protocolo establecido para garantizar su bienestar y determinar su estado de salud.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la conservación de la vida silvestre e hicieron un llamado a la población a reportar y entregar de forma responsable cualquier animal en riesgo.