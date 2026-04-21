FAS golea a Dragón y avanza con autoridad a cuartos de final

Club Deportivo FAS selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Presidente 2026 tras imponerse con contundencia 4-1 a CD Dragón en el partido de vuelta de los octavos de final, disputado en el Estadio Óscar Alberto Quiteño.

El conjunto santaneco mostró su superioridad en casa con un doblete de Diego Grande, quien anotó al minuto 32 y 45, y otro doblete de Byron Murgas, que amplió la ventaja al 65 y 86. Por su parte, Esteban Meléndez descontó para los migueleños al 75.

El panorama se complicó para Dragón desde el primer tiempo, tras la expulsión de Enrique Mendoza, lo que dejó al equipo con 10 jugadores en un momento clave del encuentro.

Con este resultado, FAS cerró la serie con un global de 9-2, luego de haber ganado 5-1 en el partido de ida, confirmando su dominio en la eliminatoria. Los tigrillos avanzan así a la siguiente fase del torneo, consolidándose como uno de los equipos más fuertes en la competencia.