Se acabó el desorden: sancionan con multas de hasta $900 por vehículos abandonados en San Salvador

La alcaldía de San Salvador intensificó los operativos contra el abandono de vehículos en la vía pública, ejecutando este día acciones en la colonia La Rábida, Zona 1 del Distrito Capital.

Durante el procedimiento, elementos del CAM San Salvador notificaron a propietarios y aplicaron sanciones por el abandono de al menos tres vehículos en las cercanías de la 14.ª avenida Norte y 35.ª calle Oriente.

Las autoridades recordaron que este tipo de faltas conlleva multas que van desde los $51 hasta los $900, según lo establece la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

Estas acciones forman parte de un plan estratégico que busca recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y garantizar mayor seguridad para los habitantes.