Con global 4-2, Alianza elimina a Metapán y sigue firme en la Copa Presidente

Alianza FC selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Presidente GanaPlay 2026, luego de empatar 1-1 ante Isidro Metapán en el partido de vuelta de los octavos de final.

El encuentro arrancó con intensidad, ya que Jonathan Urrutia adelantó a los caleros al minuto 1, sorprendiendo desde el inicio del compromiso. Sin embargo, Alianza logró reaccionar en la segunda mitad, cuando Gustavo Moura marcó el empate al minuto 78.

Con este resultado, los capitalinos avanzan a la siguiente fase tras imponerse 4-2 en el marcador global de la serie.

Alianza continúa así su camino en el torneo, consolidándose como uno de los equipos protagonistas de la competencia.