Fuerte San Francisco, primer clasificado a cuartos de final de la Copa Presidente 

Fuerte San Francisco se impuso 1-0 a Platense y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Presidente GanaPlay 2026, partido disputado en el Estadio Correcaminos.
Un gol del panameño Joshua Gallardo le alcanzó al equipo morazánico para decir presente en la tercera etapa del torneo copero que organiza el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, en coordinación con la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).
El anfitrión dominó la serie con global de 2-1 y se enfrentará al ganador del duelo entre FAS y Dragón.
En el juego de ida, el equipo morazánico sacó un empate de 1-1 en el Toledo Valle, por lo que este encuentro adquirió mayor relevancia para Omar Sevilla, DT de Fuerte San Francisco, así como para el peruano Alberto “La chochera” Castillo, de Platense.