Digicel incorpora ZTE a su portafolio y presenta el nubia NEO 3, diseñado para el segmento gaming

Digicel El Salvador anunció la incorporación de ZTE a su portafolio de dispositivos móviles, sumando así una marca global reconocida por su innovación, trayectoria y desarrollo de tecnología accesible.

Con esta integración, Digicel continúa fortaleciendo su propuesta de valor, brindando a sus clientes más opciones de conectividad y acceso a tecnología de última generación, especialmente en el segmento prepago, uno de los más dinámicos del país.

ZTE Corporation, fundada en 1985 y con presencia en más de 160 países, se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas, con un enfoque centrado en la innovación, la conectividad y el desarrollo de dispositivos accesibles con tecnología de punta.

Como parte de este lanzamiento, Digicel pone a disposición el modelo NUBIA NEO 3, un dispositivo diseñado específicamente para el segmento gaming, que combina potencia, desempeño y una experiencia optimizada para entretenimiento digital. Este equipo responde a las necesidades de una nueva generación de usuarios que buscan mayor fluidez, rendimiento y capacidad en sus dispositivos móviles, acercando características propias del gaming a un público más amplio y a precios accesibles.

Como parte de esta propuesta, KrediYa se integra como un aliado fundamental en el lanzamiento, facilitando el acceso a estos dispositivos a través de opciones de financiamiento en cuotas pequeñas, con un proceso ágil y accesible para los clientes.

Durante el anuncio, Alejandra Gamero, representante del área de Mercadeo de Digicel, destacó que esta incorporación forma parte del compromiso de la compañía de seguir evolucionando su portafolio: “En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes.

La incorporación de ZTE y su línea NUBIA nos permite acercar tecnología innovadora, especialmente para quienes buscan experiencias de alto rendimiento como el gaming, manteniéndolos siempre conectados con lo que más les apasiona.”

Los dispositivos ZTE, incluyendo el NUBIA NEO 3, ya están disponibles en las 17 Tiendas Digicel a nivel nacional, con opciones pensadas para el segmento prepago y facilidades de financiamiento a través de KrediYa.