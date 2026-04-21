Selección Mayor Femenina ya conoce rival y sede para el Concacaf W Championship 2026

La Selección Mayor Femenina de El Salvador ya conoce a su rival y sede para disputar los cuartos de final del Concacaf W Championship 2026, tras una histórica clasificación conseguida con paso perfecto en la fase previa.

El combinado nacional confirmó el pasado viernes 17 de abril su clasificación al Concacaf W Championship 2026, luego de completar una destacada fase de grupos en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027, en la que logró tres triunfos en igual número de partidos.

Este martes 21 de abril, la Concacaf anunció que el rival de la Azul y Blanco en los cuartos de final será la selección de Estados Unidos, equipo que encabeza el ranking de la FIFA en la región. El encuentro está programado para el viernes 27 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium.

El cruce quedó definido según la clasificación del ranking FIFA, enfrentando al primer lugar contra el octavo, lo que colocó a El Salvador ante el conjunto estadounidense. En caso de avanzar a semifinales, la Selecta se mediría al ganador de la llave entre Jamaica y Costa Rica.

Esta participación marca un momento histórico para el fútbol femenino salvadoreño, ya que es la primera vez que la selección mayor alcanza esta instancia del torneo. El equipo nacional logró su clasificación con un rendimiento impecable, sumando tres victorias, 18 goles a favor y sin recibir anotaciones.

Además, el crecimiento del combinado nacional también se refleja en el ranking mundial de la FIFA actualizado en abril, donde El Salvador alcanzó la posición 78 a nivel global y el noveno lugar dentro de la Concacaf.