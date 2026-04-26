Seguirá en prisión acusado de femenicidio de su expareja

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Antonio Santos Villanueva se mantendrá en prisión, mientras continúa el proceso penal en su contra, por el feminicidio de su expareja.

Según las investigaciones, la víctima sufría un ciclo constante de violencia por parte del imputado. El día del crimen, Villanueva entró a la casa de la víctima y luego de una discusión, la atacó con arma blanca hasta causarle la muerte.

El imputado huyó del lugar e intentó burlar a las autoridades, escondiendo su vehículo y saliendo del país. La Policía capturó a Villanueva cuando intentaba cruzar a Guatemala. Los hechos ocurrieron en Santa Ana, en abril del presente año.

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