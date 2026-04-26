Hijo de exalcalde del Puerto de La Libertad denuncia captura de su padre bajo Régimen de Excepción

El exalcalde del Puerto de La Libertad, Carlos Farabundo Molina Quinteros, habría sido detenido este fin de semana bajo el Régimen de Excepción, según informó su hijo a través de redes sociales.

La publicación, difundida desde la cuenta oficial del exfuncionario en Facebook, señala que la captura ocurrió en el aeropuerto, al momento en que regresaba de un viaje familiar.

“Quiero informarles que mi papá fue detenido este día bajo el Régimen de Excepción… pedimos como familia sus oraciones… con la fe puesta en Dios pedimos justicia”, expresó el familiar en el mensaje.

En el mismo pronunciamiento, la familia pidió no dar crédito a información que consideren errónea y aseguraron estar atravesando una situación similar a la de “miles de familias salvadoreñas”.

Carlos Farabundo Molina Quinteros se desempeñó como alcalde municipal del Puerto de La Libertad en distintos períodos, incluyendo entre 2006 y 2009 y posteriormente entre 2009 y 2012 . Además, registros periodísticos lo sitúan como parte de la administración municipal hasta aproximadamente 2015 .

Antecedentes judiciales

El exalcalde ha estado vinculado en el pasado a procesos judiciales. En 2018 fue capturado en el marco de un operativo contra estructuras criminales, acusado de delitos como conspiración para homicidio y agrupaciones ilícitas .

Posteriormente, enfrentó procesos judiciales relacionados con presuntos vínculos con pandillas y un intento de homicidio ocurrido en 2008 . Incluso, tribunales ordenaron en su momento detención provisional mientras avanzaban las investigaciones .

Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no han emitido una confirmación oficial sobre esta nueva detención ni detalles sobre los cargos que se le atribuirían en esta ocasión.

El caso surge en el contexto del Régimen de Excepción vigente en El Salvador, una medida implementada desde 2022 para combatir estructuras criminales, pero que también ha generado denuncias de capturas arbitrarias por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.

La captura de Carlos Farabundo Molina Quinteros se mantiene, por ahora, como una denuncia pública difundida por su entorno cercano. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden una postura oficial que confirme o descarte el procedimiento y sus fundamentos legales.