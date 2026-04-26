Noche de clásicos y pura emoción: Vilma Palma hizo vibrar BeSport

BeSport se transformó en una verdadera fiesta noventera con la llegada de Vilma Palma e Vampiros, en un concierto que estuvo marcado por la nostalgia, la energía y la conexión con el público salvadoreño.

La expectativa era alta, y no decepcionó. Desde el primer acorde, los asistentes se entregaron por completo, convirtiendo cada canción en un himno colectivo que retumbó en todo el recinto.

La banda, con su característico estilo, logró crear una atmósfera única donde la música fue el puente entre generaciones. Jóvenes y adultos se unieron en una misma voz, recordando letras que han trascendido el tiempo.

El escenario se llenó de vida con cada interpretación, mientras el público respondía con aplausos, gritos y una energía que no decayó en ningún momento. Fue una noche donde nadie se quedó quieto, y donde cada canción fue celebrada como un clásico.

Más allá del espectáculo, el concierto dejó una sensación especial: la música sigue siendo capaz de reunir, emocionar y hacer revivir momentos que permanecen en la memoria.

Vilma Palma e Vampiros no solo ofreció un show, sino una experiencia que quedará grabada en quienes asistieron, reafirmando su lugar como una de las bandas más queridas del rock en español.