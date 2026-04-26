Zacatecoluca FC descendió a la Segunda División del fútbol salvadoreño tras perder 4-2 ante Alianza

El fútbol salvadoreño tiene su primer desenlace definitivo en la recta final del Clausura 2026. Zacatecoluca FC consumó su descenso a la Segunda División tras caer 4-2 frente a Alianza FC el pasado 25 de abril, en un partido disputado en el Estadio Jorge “Mágico” González.

A falta de una jornada para el cierre del torneo, el conjunto “tecolote” quedó matemáticamente sin opciones de permanencia, sellando así un duro regreso a la categoría de ascenso apenas un año después de haber alcanzado la máxima división.

La derrota ante Alianza no fue el único golpe. En paralelo, la victoria 1-3 de Fuerte San Francisco sobre Isidro Metapán terminó de inclinar la balanza en la tabla acumulada, dejando sin margen de maniobra a Zacatecoluca.

El equipo cerró con 28 puntos en la tabla general, una cifra insuficiente para asegurar la permanencia en la Liga Mayor, en una temporada marcada por la irregularidad y la falta de contundencia en momentos clave.

De la gloria al descenso en un año

El descenso representa un contraste drástico para el club viroleño, que en mayo de 2025 celebraba su ascenso como bicampeón de la Segunda División. Sin embargo, el salto a la élite resultó más complejo de lo esperado, y el equipo nunca logró consolidar un proyecto competitivo que le permitiera sostenerse en primera.

Voces tras el golpe

Tras el encuentro, tanto jugadores como el técnico Lázaro Gutiérrez expresaron su frustración por el resultado. El entrenador reconoció los errores a lo largo del torneo y calificó el descenso como “un golpe duro”, aunque dejó entrever la intención de reconstruir el equipo con miras al futuro.

Un sobreviviente en la lucha

Con este resultado, Fuerte San Francisco logra salvar la categoría, cerrando una intensa batalla por la permanencia que se definió hasta las últimas jornadas del campeonato.

Zacatecoluca FC, por su parte, se despide de la Liga Mayor con la tarea pendiente de reorganizarse y volver a competir por un ascenso que, esta vez, deberá sostenerse con mayor solidez deportiva.