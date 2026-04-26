Condenan a madre y padrastro de menor de 2 años quien fue asesinado en 2024

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Wendy Saraí Gómez y Víctor Geovanny Melgar fueron condenados a 43 años de prisión, por el homicidio de un menor de 2 años de edad. El crimen ocurrió en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.

Según las investigaciones, los imputados son madre y padrastro de la víctima y ambos ejercían violencia sobre el menor. En mayo del 2024, el padrastro asfixió al bebé y momentos después, lo llevaron al hospital por un supuesto ataque de epilepsia, sin embargo, los médicos activaron el protocolo de muerte sospechosa, al ver los signos de violencia en el cuerpo de la víctima, agregó la Fiscalía

Además, el Ministerio Público logró comprobar que, la madre del menor no hizo nada por detener el ataque.

La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

PUEDES VER: