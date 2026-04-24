¡Juicio histórico contra cabecillas de la MS-13!

Los principales cabecillas de la estructura terrorista MS-13 de El Salvador están sentados en el banquillo de los acusados, por tercer día, para responder por miles de asesinatos que ordenaron a sus cómplices.

El sistema judicial inició el lunes el histórico juicio de 486 pandilleros, entre los que se encuentran fundadores de la estructura criminal que conformaban la denominada “ranfla”, el núcleo de mando nacional.

El Presidente Nayib Bukele indicó que el “juicio masivo” trata sobre los 47,000 crímenes que ordenaron, incluyendo más de 29,000 asesinatos probados más allá de una duda razonable. El único aspecto “novedoso” es hacer responsables a los jefes por los crímenes llevados a cabo por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando”, y se aplicó en Europa durante los juicios de Núremberg”.

En efecto, la Fiscalía General de la República (FGR), atribuye a este grupo de pandilleros 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29,000 homicidios, incluidos los 87 asesinatos del fin de semana del 26 y 27 de marzo de 2022, que dio la pauta al Gobierno del Presidente Bukele de implementar el régimen de excepción y capturar a más de 91 mil terroristas a la fecha.

Entre los cabecillas acusados están Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”; es procesado judicialmente por más de 500 homicidios agravados, además de desapariciones, feminicidio, privaciones de libertad y delitos relacionados con armas de guerra.

El criminal Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “Sirra de Teclas”, registra 126 delitos, entre ellos 106 homicidios agravados, atentados contra la libertad individual, agrupaciones ilícitas, daños, privación de libertad, rebelión y secuestro.

También están entre los criminales imputados Carlos Alberto Valdez Herrera, alias “Santos de Criminal Gánster”; César Antonio López Larios, alias “Greñas de Stoner”; y Dany Fredy Ramos Mejía, alias “Cisco de Teclas”, de la estructura de mando.

Asimismo, Borromeo Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, acumula 598 delitos, incluidos 497 homicidios agravados y desapariciones, feminicidio.