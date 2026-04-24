Capturan a presunto pandillero en Colón acusado de vigilar movimientos de víctimas

Las autoridades informaron sobre la captura de Jonathan Alexys Aguilar Blanco, alias “El Chino”, señalado como integrante de la pandilla 18R, en el distrito de Colón.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente se encargaba de vigilar y reportar los movimientos de posibles víctimas y de elementos policiales.

Asimismo, se indicó que el sujeto intentó ocultar un tatuaje en su espalda con la frase “Ver, Oír y Callar”, relacionada con prácticas utilizadas por estructuras criminales para intimidar a la población.

El capturado será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.