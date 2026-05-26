Capturan a nicaragüense por hurtar vehículo en San Miguel Centro

La informó sobre la captura de Ángel Yibram Muñoz Mendoza, de 27 años y de nacionalidad nicaragüense, acusado de hurtar un vehículo estacionado en la colonia El Tesoro, en San Miguel Centro.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto, presuntamente en estado de ebriedad, aprovechó que la propietaria había dejado el automotor estacionado frente a su vivienda con las llaves puestas para llevárselo.

Tras recibir la denuncia, la PNC desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar a Muñoz Mendoza en la misma colonia.

Según el reporte policial, el detenido admitió haberse llevado el vehículo y posteriormente abandonarlo a la orilla de la carretera.

El sujeto será remitido ante las autoridades correspondientes por el delito de hurto.

La corporación reiteró el llamado a la población a tomar precauciones y recordó que apropiarse de bienes ajenos constituye un delito sancionado por la ley.