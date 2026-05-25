Detienen a motorista de la ruta 201 tras presuntamente provocar accidente en Santa Tecla

Equipos del , con apoyo de la , interceptaron al conductor de un autobús de la ruta 201 que presuntamente provocó un accidente de tránsito y posteriormente intentó darse a la fuga.

El procedimiento se realizó frente al , sobre la 7.ª avenida Norte, luego de que el motorista fuera ubicado tras abandonar la escena del percance vial ocurrido unas cuadras atrás.

Según información preliminar, el accidente dejó varias personas lesionadas, por lo que las autoridades actuaron de inmediato para localizar al responsable.

Tras la intervención, la unidad del transporte colectivo fue decomisada por la PNC, mientras que el conductor quedó detenido para responder por los hechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del transporte público a respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad para evitar poner en riesgo la vida de los usuarios y demás automovilistas.