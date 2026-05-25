Alcaldía inicia proceso sancionatorio tras denuncia de abandono y maltrato animal en San Salvador

La informó sobre la verificación de una denuncia relacionada con el abandono de tres caninos en la colonia San Francisco 2, Zona 5 del Distrito Capital, donde además fue encontrado otro animal en malas condiciones.

De acuerdo con Elías Santillano, jefe de la Unidad de Bienestar Animal, durante la inspección se constató el estado de vulnerabilidad en el que permanecían los perros, por lo que las autoridades municipales activaron el protocolo correspondiente para atender el caso.

Como parte de las acciones inmediatas, la comuna otorgó un plazo de 72 horas para mejorar las condiciones del canino afectado y garantizar su bienestar.

Asimismo, la alcaldía inició un proceso sancionatorio y de seguimiento por presunto maltrato y abandono animal, en cumplimiento de las disposiciones municipales relacionadas con la protección y cuidado de mascotas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del compromiso impulsado por la gestión del alcalde para fortalecer el bienestar animal y promover la tenencia responsable en la capital.