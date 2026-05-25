Capturan a dos presuntos distribuidores de droga tras operativos en San Salvador

La , con el apoyo de la , informó sobre la captura de dos sujetos señalados de dedicarse al comercio de drogas en distintos sectores de San Salvador.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Hugo Ayala Ávalos y Heber Alberto Lemus Hernández, quienes fueron arrestados tras varios registros ejecutados como parte de investigaciones vinculadas al narcotráfico.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron varias porciones de cocaína y metanfetaminas, dinero en efectivo, balanzas digitales y un arma de fuego, evidencias que fortalecerán el proceso judicial en su contra.

Ambos serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes para ser procesados por el delito de tráfico ilícito.

La Fiscalía reiteró que continuará desarrollando operativos para combatir las estructuras dedicadas al narcomenudeo y fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas en el país.