FESFUT ratifica sanción contra técnico del Platense tras apelación

La informó que el Comité de Apelaciones resolvió mantener la sanción impuesta al entrenador del Club Deportivo Platense, Alberto Agustín Castillo, luego de analizar el recurso presentado por el equipo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la apelación fue interpuesta tras la decisión del Comité Disciplinario de sancionar al técnico con seis meses de suspensión y una multa de mil dólares por agredir y dirigirse de manera irrespetuosa a un árbitro durante el encuentro entre Platense y Fuerte San Francisco, correspondiente a los octavos de final de la Copa Presidente, disputado el pasado 21 de abril.

Tras revisar el caso y evaluar el informe arbitral, el Comité de Apelaciones determinó mantener la sanción al considerar que no se logró desvirtuar los hechos consignados y que el castigo está enmarcado dentro de lo establecido por la normativa disciplinaria vigente.

La federación también señaló que la sanción aplicada corresponde al mínimo establecido para este tipo de infracciones, según el Código Disciplinario.

Asimismo, la FESFUT indicó que revisará la normativa federativa actual para garantizar una actualización en el régimen de sanciones dentro del fútbol nacional.