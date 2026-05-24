Expertos internacionales evaluarán el drenaje del Estadio «Mágico» González tras incidentes en la final

Tras las complicaciones de drenaje ocurridas el pasado sábado durante la final del torneo Clausura 2026 entre FAS y Águila, las autoridades deportivas han decidido intervenir de manera urgente. El presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que una comitiva de especialistas extranjeros llegará al país para realizar una auditoría técnica profunda al terreno de juego del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

El anuncio surge luego de que una severa tormenta eléctrica azotara la capital el sábado por la noche, provocando que las condiciones de la cancha se deterioraran rápidamente durante el segundo tiempo. La acumulación masiva de agua obligó a suspender el encuentro de forma momentánea al minuto 58, debido a que el balón no podía rodar con normalidad sobre el césped inundado.

Para garantizar la total transparencia del proceso, Bukele enfatizó que los encargados del análisis no han tenido ninguna relación previa con el escenario deportivo.

«Este lunes 25 de mayo llegarán al país expertos internacionales en construcción y mantenimiento de estadios y canchas, quienes no participaron en el remozamiento del escenario ni en el mantenimiento mensual de la cancha, para realizar una evaluación técnica exhaustiva del terreno de juego y del sistema de drenaje», detalló el funcionario.

El equipo técnico llevará a cabo pruebas hidráulicas, mediciones topográficas y análisis especializados en el sustrato de la cancha. El objetivo central es identificar con precisión científica por qué colapsó el flujo de absorción del agua y, a partir de los resultados, definir si corresponde la aplicación de garantías contractuales o trazar una ruta correctiva definitiva.

Ante lo sucedido ayer con el drenaje del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González durante la final del torneo Clausura 2026, hemos tomado la decisión de actuar de inmediato y con responsabilidad.



Mañana, lunes 25 de mayo, llegarán al país expertos internacionales en… pic.twitter.com/vIjvJF6DB5 — Yamil Bukele (@ybukele) May 24, 2026

Alumbrado LED respondió de forma óptima

A pesar de la intensidad de la tormenta, que generó fallas generalizadas y bajones de energía en la red pública de San Salvador —afectando a centros comerciales, calles principales y otros recintos—, el sistema de iluminación del «Mágico» González superó la prueba.

Las autoridades confirmaron que las luminarias con tecnología LED del estadio no sufrieron ningún desperfecto técnico y reaccionaron adecuadamente ante las fluctuaciones de voltaje, manteniendo la seguridad visual de los asistentes y protagonistas en el recinto deportivo.