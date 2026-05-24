Muere sospechoso de tiroteo cerca de la Casa Blanca tras sufrir disparos de agentes

Por Julie Tsirkin, Megan Shannon and Kyla Guilfoil – NBC News

El sospechoso de un tiroteo cerca de la Casa Blanca este sábado falleció en un hospital tras haber sufrido heridas de agentes que repelieron la agresión en un puesto de seguridad. Un transeúnte también resultó herido en la balacera que se desató, según dijeron cuatro funcionarios policiales al tanto del asunto a nuestra cadena hermana NBC News.

Poco después de las 6:00 pm, un individuo se acercó a un puesto de control del Servicio Secreto en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania en la capital. La investigación preliminar indica que, al acercarse, el hombre sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar contra los agentes que se encontraban allí.

“Thank you to our great Secret Service and Law Enforcement for the swift and professional action taken this evening against a gunman near the White House…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/PCfmZgSC1w — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2026

Los agentes de policía y del Servicio Secreto respondieron al fuego, y alcanzaron al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció más tarde. Aún no está claro si el transeúnte que fue alcanzado por los disparos fue herido por el sospechoso o por los agentes federales. Ningún miembro del personal del Servicio Secreto resultó herido.