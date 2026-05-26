Capturan en San Marcos a presunto extorsionista de la MS13

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Irvin Steven Sandoval Huezo, de 25 años de edad, perfilado como presunto miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue identificado mediante el sistema ONI, el cual permitió verificar su supuesta pertenencia a la clica Esperanza Locos Salvatruchos, perteneciente al programa La Paz.

Según las investigaciones policiales, Sandoval Huezo habría operado durante varios años en la colonia Montelimar, donde presuntamente desempeñaba funciones como extorsionista y “poste”, además de encargarse de recoger dinero producto de extorsiones y distribuir droga.

La Policía detalló que el detenido cuenta con antecedentes por los delitos de lesiones y expresiones de violencia contra la mujer, registrados en 2023.

El procedimiento se llevó a cabo en la colonia Santa Julia 3, ubicada en el distrito de San Marcos, San Salvador Sur.

El capturado será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, mientras las autoridades reiteraron que continuarán ejecutando operativos para ubicar y sacar de circulación a integrantes de estructuras criminales.