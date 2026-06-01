Claro avanza hacia la movilidad sostenible con la incorporación de vehículos híbridos BYD

Claro El Salvador continúa evolucionando y reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Como parte de sus acciones para reducir la huella de carbono, la compañía adquirió una nueva flota de vehículos híbridos de la marca BYD, reconocida mundialmente por su liderazgo en movilidad limpia.

Esta decisión representa un paso firme hacia la disminución de emisiones contaminantes y la construcción de un futuro más responsable con el entorno. Con la incorporación de las pick-up BYD Shark, Claro busca transformar su operación, alinearse con las mejores prácticas internacionales y contribuir activamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«La incorporación de esa nueva flota de BYD Shark a nuestra operación, refleja nuestro compromiso con la innovación responsable. Estamos convencidos que cada acción cuenta para construir un futuro más limpio y resiliente para nuestras comunidades. Esta adquisición marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, la cual permitirá optimizar recursos, reducir impactos ambientales”, expresó Claudia Trejo, jefa de Relaciones Públicas de Claro El Salvador.

La BYD Shark no solo redefine su segmento, sino que se posiciona como una de las camionetas más avanzadas del mundo en su categoría, gracias a la combinación de potencia, tecnología y eficiencia energética. Con más de 430 caballos de fuerza, tracción inteligente en las cuatro ruedas y una autonomía combinada de hasta 840 kilómetros, demuestra que es posible ofrecer desempeño off-road, capacidad de carga y confort premium con un menor impacto ambiental. Además, su tecnología enchufable disminuye significativamente el consumo de combustible, marcando una nueva era para las pick-up de trabajo y aventura.

«Nos enorgullece acompañar a Claro en este paso hacia una movilidad más limpia. Esta alianza fortalece nuestra visión de impulsar vehículos preparados para el futuro. La BYD Shark reúne todo lo que hoy buscan los usuarios modernos: potencia, tecnología, seguridad, eficiencia y respeto por el medio ambiente. Es una pick-up creada para liderar la nueva generación híbrida en el mundo; nuestros vehículos están diseñados para ofrecer eficiencia energética y disminuir las emisiones, contribuyendo a un planeta más saludable», compartió Andrés Zamora, gerente de Marca de BYD.

Contar con el respaldo de BYD representa una ventaja competitiva clave. Hoy, la firma es reconocida como una de las marcas líderes en electromovilidad a nivel mundial y como el mayor fabricante global de vehículos electrificados, destacándose por su innovación tecnológica, su desarrollo propio de baterías Blade y sus soluciones inteligentes de transporte.

Para Claro El Salvador, la sostenibilidad y la innovación son motores de cambio que inspiran confianza y generan bienestar. Cada avance hacia un transporte responsable refleja su capacidad de transformar la manera en que opera, adaptándose a los desafíos globales y ofreciendo soluciones que beneficien tanto a las personas como al entorno. Con pasos concretos como este, la compañía reafirma su visión de liderazgo en innovación responsable y su compromiso con la construcción de un mañana mejor.