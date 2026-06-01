Capturan a cuatro personas por desórdenes públicos tras altercado en Santiago Nonualco

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de cuatro personas señaladas de participar en un altercado registrado en el cantón Santa Teresa, en Santiago Nonualco.

Los detenidos fueron identificados como Maricela de la Concepción Ampie Hernández, de 26 años, de nacionalidad nicaragüense; Merari Jasmin Ulloa Brenes, de 21 años, también nicaragüense; Nohemy Esmeralda López Saravia, de 23 años; y Denis Benigno Alvarado Cubias, de 30 años.

Según el reporte policial, el hecho quedó evidenciado en un video que posteriormente circuló en redes sociales, lo que permitió documentar lo ocurrido y dar seguimiento al caso.

Las autoridades detallaron que los cuatro serán remitidos por el delito de desórdenes públicos y puestos a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

La corporación reiteró que continuará actuando ante cualquier hecho que altere la tranquilidad y el orden público.