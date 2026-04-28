Trump recibe a Carlos III en histórica visita de Estado a EE.UU.

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes 27 de abril de 2026 al rey Carlos III y a la reina Camila en la Casa Blanca, marcando el inicio de una visita de Estado que busca reforzar los lazos históricos entre ambas naciones.

La ceremonia oficial incluyó honores militares y una recepción encabezada por Trump y la primera dama, Melania Trump. Posteriormente, los monarcas británicos participaron en una agenda protocolaria que contempló un té privado en el Salón Verde y un recorrido por el Jardín Sur, donde se destacó la recientemente renovada colmena de la Casa Blanca, símbolo del impulso a iniciativas ambientales.

Esta visita, de cuatro días de duración, tiene un carácter particularmente significativo al coincidir con las conmemoraciones rumbo al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en 2026. Se trata además de la primera visita de Estado de un monarca británico en casi dos décadas, lo que subraya la relevancia diplomática del encuentro en un contexto global marcado por desafíos económicos y geopolíticos.

Uno de los momentos más esperados fue el discurso que el rey Carlos III ofreció ante el Congreso estadounidense, un hecho poco frecuente y cargado de simbolismo en la relación bilateral. Históricamente, este tipo de intervenciones han servido para reafirmar alianzas estratégicas y proyectar mensajes de cooperación en temas clave como el comercio, la seguridad y el cambio climático, una de las principales banderas del monarca.

Durante la recepción, Trump elogió al rey británico, destacando su “hermoso acento” y recordando su visita previa al Reino Unido, en la que fue recibido con honores por la familia real. El mandatario también subrayó la importancia de mantener una relación sólida con Londres, considerada uno de los aliados más cercanos de Washington.

La visita se desarrolla en un momento en que ambas naciones buscan fortalecer su cooperación en distintos frentes, desde acuerdos comerciales hasta estrategias conjuntas en materia de defensa. Analistas internacionales coinciden en que este encuentro no solo tiene un peso simbólico, sino también práctico, al abrir nuevas oportunidades de colaboración en medio de un escenario global cambiante.

Con actos protocolares, reuniones privadas y gestos diplomáticos cuidadosamente diseñados, la visita de Carlos III a Estados Unidos reafirma una relación histórica que, pese al paso del tiempo, continúa siendo una de las más influyentes en la política internacional.

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