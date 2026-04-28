La Selecta vence 3-0 a The Dreams F.C. en amistoso disputado en San Antonio



La Selección de fútbol de El Salvador consiguió una victoria de 3-0 frente a The Dreams F.C. en un amistoso internacional disputado en San Antonio.

El combinado nacional tomó ventaja rápidamente en el encuentro gracias a una anotación de Styven Vásquez al minuto 2, dando tranquilidad al equipo desde el inicio del partido.

Posteriormente, Marcelo Díaz amplió la diferencia colocando el 2-0, mientras que Cristian Gil fue el encargado de marcar el tercer tanto para sellar el triunfo cuscatleco.

Uno de los momentos más llamativos del encuentro ocurrió tras un error del guardameta Sergio Sibrián, acción que terminó costándole la expulsión. Debido a la situación, Kevin Reyes tuvo que colocarse los guantes para cubrir la portería de La Selecta durante el resto del compromiso.

A pesar del incidente, El Salvador logró mantener el control del partido y conservar el arco en cero hasta el pitazo final. El amistoso sirvió como preparación para el combinado nacional, que continúa afinando detalles de cara a sus próximos compromisos internacionales.