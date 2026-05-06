Capturan a dos personas con droga oculta en termo en Morazán

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), informó sobre la captura de dos personas a quienes se les incautaron porciones de marihuana ocultas dentro de un termo metálico.

El procedimiento se realizó durante un control vehicular instalado en el kilómetro 164 de la carretera Ruta de Paz, en San Francisco Gotera.

Los detenidos fueron identificados como Juan Ramón Magaña Sánchez, de 25 años, quien posee antecedentes por violencia intrafamiliar y posesión y tenencia de drogas, y Daniela Gissell Ventura Arbaiza, de 17.

Durante la intervención, las autoridades encontraron 11 porciones de marihuana escondidas en el recipiente, las cuales, según el informe, estaban destinadas para su distribución. Ambos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas, mientras continúan las investigaciones del caso.